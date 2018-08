Nei 13 scontri diretti giocati da inizio 2015 a oggi, l'Atletico Madrid ha vinto solo tre volte il derby contro il Real Madrid. Un dato che pesa alla vigilia della Supercoppa europea tra i Colchoneros e i Blancos, almeno per i bookmaker. Nelle quote della sfida di domani a Tallinn, il tabellone 888sport.it lancia la squadra di Lopetegui, che dopo il ko con il Manchester United nella prima giornata di International Champions Cup ha vinto tutte le amichevoli successive. La vittoria al 90' si gioca a 2,55, per l'Atletico l'offerta sale a 3,00, mentre il pareggio al termine dei minuti regolamentari pagherebbe 3,10. Real avanti anche nelle scommesse sul vincente (che comprende anche eventuali supplementari e rigori): in questo caso l'offerta è a 1,80, mentre per Simeone si arriva a 2,00. Tornando alla partita, i quotisti puntano su un punteggio "basso", da meno di tre reti complessive: l'Under 2,5 (centrato dei due incontri più recenti) vale 1,71, mentre per l'Over si sale a 2,18. Più in bilico le previsioni su Goal e No Goal, rispettivamente a 1,81 e 1,96.