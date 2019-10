Domenica, alle 12.30, al Manuzzi di Cesena scenderà in campo la formazione di Rita Guarino contro la Viola di Antonio Cincotta: per il secondo anno di fila, il primo trofeo stagionale se lo contenderanno le due squadre più forti della Serie A. "C’è grande attesa ed emozione per una partita che sarà spettacolare e divertente, ma dominata dall’equilibrio che esiste tra le due squadre. La Juve è in salute e gara dopo gara dimostra di crescere sempre più come collettivo, dal canto suo la Fiorentina è un gruppo molto forte con tante individualità importanti al suo interno", le parole rilasciate a Tuttosport dalla CT Bertolini. L'anno scorso vinsero le toscane, quest'anno Guarino non vuole farsi sfuggire l'occasione di vincere. Ancora. Dulcis in fundo: le giocatrici di entrambe le squadre indosseranno un nastro rosa al braccio, è il simbolo della ricerca e prevenzione contro il tumore al seno promossa da AIRC.