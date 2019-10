Presente a Cesena per la Supercoppa femminile tra Juventus e Fiorentina, il presidente viola Rocco Commisso parla a Sky Sport: "Sono emozionato, il futuro è bellissimo. Le nostre ragazze sono cariche, sono venuto da Firenze e sono qui per loro. Speriamo di portare un trofeo al Franchi stasera. Soddisfatto e orgoglioso delle due Fiorentine? Io sono orgoglioso di tutta Firenze, maschi e donne: sono felicissimo di essere a Firenze e oggi a Cesena. Grazie all'Italia, alla Fiorentina e a Firenze per l'accoglienza che mi hanno riservato".