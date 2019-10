Il tempo delle parole è finito: dopo una vigilia animata dalla voglia e dal grande (ed ennesimo) messaggio del calcio femminile, oggi a Cesena alle 12.30 la Juve Women, detentrice della Coppa Italia e dello scudetto, affronta la Fiorentina, grande rivale in questi ultimi due anni, nella partita che assegnerà la Supercoppa italiana.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juve Women (4-3-3): Giuliani, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia. All. Guarino



Fiorentina: Ohrstrom, Guagni, Arnth, Agard, Tortelli, Vigilucci, Adami, Parisi, Breitner, Bonetti, Thogersen. All. Cincotta