Nel calcio femminile la Juventus ha battuto oggi allo stadio di Chiavari la Fiorentina per 2-0 ed ha vinto la Supercoppa italiana. Decisiva per il successo delle ragazze bianconere è stata la doppietta di Barbara Bonansea, attaccante della Juve e della Nazionale. E' la terza volta consecutiva che Juventus e Fiorentina si affrontano nella finale di Supercoppa. Nella prima occasione hanno vinto le calciatrici viola, l'anno corso e quest'anno le juventine.



IL TABELLINO



Juventus Women-Fiorentina: 2-0



Marcatrici: (Bonansea 39', 55')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (Lundorf 90'), Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso (Rosucci 86'); Bonansea (Cernoia 72'), Girelli, Hurtig (Staskova 86')​. A disp. Bacic, Giordano, Sembrant, Zamanian, Maria Alves. All. Guarino



Fiorentina (4-3-1-2): Schroffenegger; Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen; Neto, Middag (Adami 63'), Vigilucci (Baldi 86'); Bonetti (Clelland 72'); Kim (Monnecchi 72'), Sabatino. A disp. Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, Mani. All. Melani



Ammonizioni: (Thogersen​ (F) 35')



Arbitro: Sig.ra Marotta della sez. di Sapri