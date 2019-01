Le due squadre si sono già contese il trofeo due volte e in entrambi i casi, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari (risultato a quota 8,67 su planetwin365 ), la partita è stata decisa ai rigoriIl primo trofeo dell'anno solare andrà in scena nell’insolita – anche perchè di nuovo non italiana – cornice di Gedda, in Arabia Saudita, in un King Abdullah Sports City Stadium al centro di forti polemiche contro la distinzione discriminatoria tra uomini e donne. Dopo settimane di critiche, i riflettori del Gioiello Splendente (l’altro nome del fastoso stadio da oltre 60.000 spettatori) si accenderanno domani al cospetto diin campo alle 18:30 per contendersi la. Si affrontano le due squadre con il maggior numero di trofei vinti (7 successi a testa). planetwin365 a 1,53, l'X vale 3,85, il 2 7,25. È la terza volta che bianconeri e rossoneri si affrontano in questa competizione e nei due precedenti la sfida è finita sempre 1-1. La Juve ha poi vinto ai rigori nel 2003, mentre è stato il Milan a imporsi nel 2016. Per i quotisti di planetwin365 l'1-1 è una scommessa da 8,67, ma i risultati esatti con le quote più basse sono l'1-0 (a 6,11) e il 2-0 (a 7,30), verificatosi ben tre volte dal 2014 in poi. Lo 0-1 vale 19,25 volte l'importo scommesso.di questa Supercoppa Italiana, tra questi sicuramente: 1,85 il gol di CR7, 3,50 il gol del Pipita. Stando alle quote di planetwin365 , infatti, Juventus – Milan non finirà a reti inviolate: il Gol è favorito sul No Gol (rispettivamente a 1,84 e 1,90). Sulla stessa scìa, anche l'eventualità che si segnino da 1 a 3 reti (Multi Gol) è offerta a 1,45, con i pronostici che favoriscono la Juventus come prima squadra a segnare (1,37), e già nel primo tempo (1,60) piuttosto che nella ripresa (3,28). L'eventualità che la Juventus riesca a vincere entrambi i tempi si trova inoltre a 3,86. La stessa opzione, in favore del Milan, si gioca a 46,60., per questo le quote per tali opzioni sono identiche su www.planetwin365.it: 1,87. In una partita così delicata non vanno però ignorate le doppie chance: l'1X è in lavagna a 1,09, l'X2 a 2,51, l'12 a 1,26. Che la prima rete venga segnata fra il 76' e il 90' si può invece giocare a 17,14.