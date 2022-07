Dopo Inghilterra e Germania, si scende in campo anche in Francia per la Supercoppa. Il primo trofeo stagionale sarà in ballo tra Psg e Nantes. I parigini di Galtier cercano l'undicesimo Trophée des Champions contro una nobile decaduta della Ligue 1, capace di vincere la Coppa nella passata stagione.LA CRONACA1' - Si riparte. Stessi 22 in campo, vedremo se i parigini, orfani di Mbappé punteranno alla goleada50' - Finisce qui il primo tempo. è dominio del Psg che si diverte e fa divertire. Il Nantes ci prova e va vicino alla rete un paio di volte, ma il disequilibrio tecnico è troppo elevato48' - Capolavoro di Neymar. Psg che raddoppia con il brasiliano: punizione dai 25 metri imparabile per Lafont. Il 2-0 è meritato per i parigini che giocano bene e danno spettacolo45' - Sono 3 i minuti di recupero concessi dall'arbitro43' - Ancora Messi vicino alla rete. Il suo piattone sinistro trova Lafont pronto, gran parata del portiere del Nantes41' - Occasione per il Nantes. Ci prova Guessand, ma il suo tiro viene deviato da Kimpembè che salva Donnarumma35' - Psg in controllo, ottime manovre della squadra di Galtier ma i canarini ci sono e rispondono colpo su colpo22' - Passa il Psg e lo fa con Messi! Gran gol il suo: passaggio filtrante di Neymar deviato che arriva all'argentino. Leo controlla, salta Lafont e mette a referto l'1-020' - Vola Donnarumma e salva i suoi. Prima occasione per il Nantes: Gigio si supera sul sinistro di Blas13' - Traversa per i parigini. La colpisce Marquinhos su angolo di Messi5' - Prima occasione per il Psg. Vitinha serve Hakimi: il tiro dell'ex Inter trova pronto Lafont. Grande parata del giocatore in passato in Italia con la Fiorentina1' - Partiti! Pallone che rotola al Bloomfield Stadium di Tel AvivQueste le formazioni ufficiali.(3-4-3): Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar All. Galtier(3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Sissoko, Chirivella, Coco; Guessand, Simon. All. Kombouaré