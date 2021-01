Con tutta la comprensione del mondo,nel derby d'Italia, dimezzata dall', costretta a schierare per forza il poco commendevoleCon tutta la prudenza del mondo (a Napoli sono scaramantici), è pensabile a un rivolgimento totale dei valori quando si affronta una squadra, quella di, il morale a mille, l'entusiasmo a fiotti per la facilità di andare in gol e una qualità di gioco nettamente superiore all'avversario?Quel che pensavo di lui e della squadra che avrebbe allenato l'ho detto prima - in assoluta solitudine - e non vale ripeterlo adesso, che tutti se ne sono accorti, pena essere stucchevoli.Può darsi che la Juve sia stata sfortunata ad arrivare a uno snodo fondamentale della stagione (la sfida con l'Inter e la finale di Supercoppa) con tante assenze e una difesa penalizzata (), ma dopo la partita di San Siro, Pirlo non ha parlato di errori individuali o di reparto (che pure ci sono stati), ma di una squadra non scesa in campo., esiste questa, senza capo né coda, con un sistema di gioco ibrido che alberga solo nelle intenzioni dell'allenatore (in realtà, dopo la prima partita vera, parlai di un 4-4-2 e neanche dei più efficaci), con unPurtroppo, quando le gambe non girano, CR7 non sa mettersi al servizio della squadra. Anzi, continua a sbagliare per eccesso di egoismo.Al di là degli assortimenti tra attaccanti, continuo a pensare chealmeno a partita in corsa. Certo, lo svedese deve essere più concreto e fare meno il fenomeno. Intanto perché non lo è, né lo diventerà provando tunnel o improbabili giocate ai danni dell'avversario (il secondo tempo con il Genoa, in Coppa Italia, è stato altamente rappresentativo della sua presunzione), poi perché nel calcio l'essenzialità è rapidità.Tuttavia,, molte raccomandazioni di umiltà ai suoi. Non serviranno.e andrà in campo per dimostrarla. Senza squilibrio, con qualche momento di attesa e una buona dose di ripartenze.