Ci risiamo. Stanno per cambiare ancora le date della Supercoppa italiana con la nuova formula delle Final Four (Napoli-Fiorentina giovedì 18 e Inter-Lazio venerdì 19), che dovrebbe giocarsi in Arabia Saudita tra Riad e Gedda dal 18 al 22 gennaio 2024. Inizialmente erano state fissate tra il 4 e l'8 gennaio, per poi slittare tra domenica 21 e lunedì 22 con la finale giovedì 25 gennaio.



SOLDI - Decisiva la missione di Andrea Butti della Lega di Serie A insieme ai rappresentanti dei quattro club coinvolti. Oggi il tutto dovrebbe essere ratificato dal Consiglio di Lega. Gli arabi pagheranno 23 milioni di euro, di cui 7 milioni andranno alla squadra vincitrice. Senza contare i ricavi extra generati dai diritti tv, acquistati da Mediaset, che dovrebbe trasmettere le tre gare in prima serata su Canale 5.



CALENDARIO - Di conseguenza le quattro partite della 21esima giornata di Serie A (Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli, Torino-Lazio e Bologna-Fiorentina) non saranno più anticipate a mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, ma saranno rinviate e recuperate tra febbraio e marzo. Le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee, infatti tutte e quattro le squadre coinvolte sono ancora in corsa tra Champions e Conference League.