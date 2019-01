Laura, ex Presidente della Camera dei Deputati, dice la sua sulla, che si disputerà in Arabia Saudita il 16 gennaio tra Juventus e Milan. Queste le sue parole a "Un Calcio Alla Radio" su Radio Crc: "Supercoppa? La parità tra uomo e donna è uno di quei temi scottanti.. Io ho trovato veramente, relegandole in alcuni settori dello stadio solo se accompagnate.e per le persone che credono nei diritti delle donne. Voi siete esperti di calcio e chiedo a voi perché si è andato inNon si poteva promuovere il calcio in un altro paese? C’è una sottovalutazione totale come se la questione delle donne non fosse di secondo piano.. A quel punto l’organizzatore chiese spiegazioni ai vertici, avendo rassicurazioni.. Intanto va preso atto della situazione. Solo ieri con quel comunicato candidamente è emersa l’attenzione.Penso anche che in vigilanza RAI si possa fare qualcosa. È chiaro che questo tema possa essere attenzionato. Attacchi nei miei confronti? Questi attacchi che ci sono stati sono stati sempre su base sessista. Io durante il mio mandato di Presidente della Camera non ho fatto causa perché potevano accusarmi di abusare di potere. Alla fine del mio mandato ho deciso di difendermi. In uno stato di diritto se c’è violenza non bisogna vivere nella violenza ma rivolgersi alle autorità competenti. Devo dire che sulla rete si è creata un alleanza di persone che non accettano questi metodi".