La scelta di giocare la finale di Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita, ha scatenato più di qualche polemica. Le accuse legate agli usi e costumi locali, oltre che alla distinzione di genere tra uomini e donne al momento della vendita dei biglietti, ha destato scalpore. Dal punto di vista economico, però, è stato un affare. Soltanto la Juventus ha guadagnato quasi 3.5 milioni di euro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Inoltre, si è lavorato sul marketing e a livello di sponsor, cercando nuovi accordi con partner sauditi. Non bastasse, l'account Twitter in arabo della Juventus (@juventusfcar) è volato oltre quota 122.000 follower.