Pesano le polemiche dopo l'omicidio del giornalista Adnan Kashoggi, con il presidente dellache in un confronto con l'ambasciatore italiano a Riad (Luca Ferrari) è stato invitato a proseguire nell'organizzazione della partita per equilibri internazionali. La Rai, attraverso l'unione sindacale dei giornalisti () ha manifestato la propria contrarietà a giocare in Arabia Saudita e incontrerà Miccichè la prossima settimana, ma nel frattempo Juventus e Milan, avvisate della vicenda, hanno risposto all'USIGRai con due lettere distinte inviate dai rispettivi presidenti.- Ecco la lettera di Andrea Agnelli: "In occasione dell'ultima assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, il Presidente Miccichè ha riferito di contatti intercorsi tra la Lega Calcio e l'Ambasciatore italiano presso l'Arabia Saudita. Nel corso di tali colloqui, il Rappresentante italiano ha rassicurato il Presidente Miccichè circa il proseguimento delle relazioni diplomatiche e di affari tra i due Paesi.Pur comprendendo pienamente la vostra critica e il vostro disagio, ci corre l'obbligo di ricordare che l'organizzazione e la commercializzazione della competizione in oggetto, compete esclusivamente, ai sensi della normativa sportiva, alla Lega Nazionale Professionisti, cui inviamo la presente per conoscenza e per le opportune ulteriori valutazioni del caso".- Le parole di Paolo Scaroni: "Comprendiamo le motivazioni. Mi preme peraltro dire che il Presidente della Lega Serie A ha messo in evidenza che le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Arabia Saudita risultano buone e che il caso a cui fate riferimento è seguito con grande attenzione dalle nostre autorità. Voglio anche ricordare che il nostro impegno sportivo è parte di un accordo pluriennale siglato dalla Lega Serie A, organo di cui il Milan fa parte. È pertanto logico attenerci alle loro determinazioni. So che il Presidente Miccichè vi incontrerà a breve, per raccogliere le vostre osservazioni. Sono certo che sarà sua cura condividerle successivamente con tutti i Club".