Il primo titolo del 2022 sarà assegnato nel Derby d’Italia. Emergenza in formazione per Allegri che paga la vittoria dell’Olimpico contro la Roma con il grave infortunio per Federico Chiesa e con le squalifiche di De Light e Cuadrado. La tradizione è però a favore dei bianconeri, che sono campioni in carica e che cercano la decima vittoria nella competizione, mentre l’Inter ha cinque Supercoppe in bacheca e l’ultima risale all’anno del Triplete, il 2010. Anche gli ultimi 10 scontri diretti tra le due squadre sono a favore dei bianconeri, che si sono imposti in 6 occasioni, contro un solo successo dell’Inter e tre pareggi. Le due squadre si sono già incrociate in 225 occasioni, per un bilancio di 105 successi bianconeri, 57 pareggi e 63 vittorie nerazzurre. L’Inter si presenta da favorita all’appuntamento, con il segno 1 che vale quota 1,80 sulla lavagna scommesse. A 3,75 il pareggio, mentre la Juventus è ben staccata e il segno 2 è proposto a 4,20. Match da Over 2,5 a 1,80. Tra i possibili marcatori spiccano i nomi di Paulo Dybala per la Juventus a quota 3,75, mentre c’è un altro argentino a far sognare i tifosi nerazzurri: un gol di Lautaro Martinez vale quota 2,50.