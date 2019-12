La Lazio festeggia l'ennesima vittoria, l'ottava, in una serata quasi perfetta alla Sardegna Arena. Non solo per i 3 punti raggiunti nel finale, che catapultano gli uomini di Inzaghi a 3 punti dal primo posto. Inzaghi ha anche un altro motivo ben preciso per sorridere.



SUPERCOPPA LAZIO - Scampato il pericolo diffidati: Inzaghi aveva in diffida 3 senatori fondamentali come Acerbi, Lulic e Leiva, che hanno giocato in maniera intelligente e domenica saranno al loro posto a Riad, per affrontare la Juventus. Inzaghi li ha schierati, fidandosi della loro esperienza, e non l'hanno deluso. Ci saranno contro la squadra di Sarri.