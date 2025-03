Supercoppa Italiana a quattro squadre anche nel 2026: dove si giocherà e quali squadre possono partecipare

impiegato in occasione delle due ultime stagioni e svoltesi entrambe in Arabia Saudita, la prima con la vittoria dell'Inter in finale sul Napoli e la seconda – quella del gennaio scorso – dal Milan contro i nerazzurri. Al termine dell'Assemblea di Lega tenutasi nella giornata di oggi, le 20 squadre di Serie A hanno deliberato l'adozione dellaanche per la stagione ventura.Queste le parole di commento del presidente della Lega Serie A“È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa.”. La palla passa infatti al Paese che, per le prossime quattro stagioni calcistiche, si è garantita il diritto di far disputare la Supercoppa Italiana sul proprio territorio in almeno due occasioni.e soltanto dopo la Lega Serie A si adeguerà.Nelle ultime settimane si è vociferato dell'ipotesi di un interessamento dell'India. Al nuovo format della competizione prendono parte di diritto la prima e la seconda classificata del campionato di Serie A, insieme alla vincitrice e alla finalista della Coppa Italia.La prossima settimana sono previste le partite d'andata delle semifinali, con le gare di ritorno fissate nella settimana del 23-24 aprile.