Supercoppa italiana, Bat Cam e droni: ecco come vedremo le gare

Tutto pronto per la Supercoppa italiana che debutta col nuovo format a 4 squadre. L’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, ospiterà dal 18 al 22 gennaio 2024 Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che si giocano il primo trofeo della stagione. Le tre gare della competizione saranno prodotte con tecnologie di ripresa all’avanguardia. Come riporta Calcio e Finanza infatti Lega Serie A adotterà il massimo standard utilizzato in campionato, implementato sino a 26 telecamere ed ulteriormente integrato in campo da Mediaset che le trasmetterà con un totale di 36 videocamere.



LE SPECIFICHE - Verranno utilizzate telecamere che montano ottiche cinematografiche, gimbal, tra cui quella denominata “Bat Cam”, movimentate in area panchine, tribune e retro-porta ed utilizzate anche per la costruzione di clip, oltre a steadycam full frame Sony “Venice” con focus puller, in modalità RF, che forniranno punti di vista inediti ed accattivanti. Il supporto di Replay in Super Slow Motion da 3x a 8x consentirà anche la realizzazione di filmati ad elevato impatto visivo, permettendo ai telespettatori di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico. Presente anche un drone, una Sky Cam e il cosiddetto “Intelli Jib” in Super Slow Motion, collocato in retro porta, che garantirà immagini uniche dell’area piccola e dell’interno della porta. La competizione sarà distribuita da circa 40 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori.