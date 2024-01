Supercoppa italiana, biglietti Napoli-Inter: prezzi e info, tutto quello che c'è da sapere

La Supercoppa italiana sarà in palio lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane: a giocarsela saranno il Napoli, campione d'Italia in carica, e l'Inter, ultima vincitrice della Coppa Italia. La finale si giocherà, come le semifinali, a Ryadh, in Arabia Saudita. In queste ore è entrata nel vivo la vendita dei biglietti per assistere alla gara.



INFO - Grazie a Sela Sport, partner della Lega Serie A per l’organizzazione dell’evento, i biglietti sono disponibili al sito: https://webook.com/en. Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà richiedere il visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/. Ai tifosi del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre quelli dell’Inter saranno nella curva di destra (settori K e J). Prezzi? Si va dagli 11 euro (45 Saudi Riyals) del category 5 ai 1.270 euro (5.200 Saudi Riyals) della Terrace. Di seguito tutte le tipologie di biglietto e i relativi costi in Saudi Riyals, tenendo presente che un 1 Riyal saudita equivale a 0,24 euro.



Tipo di biglietto (in Saudi Riyals)

Terrace 5.200

Terrace (Nord-Sud) 4.000

Gold 1.250

Silver 850

Category 1 175

Category 2 150

Category 3 75

Category 4 55

Category 5 45