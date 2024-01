Supercoppa Italiana: date e orari delle sfide di Riyadh

La Supercoppa Italiana si prepara a scendere in campo con una formula rinnovata, che coinvolgerà per la prima volta quattro squadre. Se in precedenza il format era quallo della finale secca, questa volta si darà spazio anche alle due semifinali, per un totale di 3 match. La cornice sarà quella dell'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, che ospiterà le sfide a partire dal 18 gennaio.



SQUADRE, DATE E ORARI - Ad aprire le danze sarà Napoli-Fiorentina (vincitrice dello scudetto e finalista di Coppa Italia), in programma per le ore 20 italiane del 18 gennaio. Poi sarà la volta di Lazio-Inter, che vedrà di fronte la seconda classificata dello scorso campionato e la vincitrice della Coppa Italia, al via il 19 gennaio sempre alle ore 20. A concludere, la finalissima che assegnerà la Supercoppa Italiana a partire dalle 20 di lunedì 22 gennaio. Tutte le sfide saranno visibili in chiaro su Canale 5.