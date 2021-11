Luigi De Siervo è in Arabia Saudita. L'amministratore delegato della Lega Serie A sta lavorando su più fronti: dalla trattativa per la vendita dei diritti televisivi del campionato in Medio Oriente alla Supercoppa Italiana. In tal senso c'è una proposta da 180-190 milioni di euro per altre sei edizioni, ma con un nuovo format a 4 squadre come la Spagna.



Intanto vanno ancora decise data e sede di questa stagione per Inter-Juventus. La Lega Serie A ha già individuato un'alternativa (mercoledì 12 gennaio a San Siro), ma sta recuperando punti la candidatura di mercoledì 22 dicembre a Riyad, che garantirebbe 3,5 milioni di euro (più le spese pagate) a ognuno dei due club. In ogni caso l'ultima parola spetta al prossimo Consiglio di Lega.