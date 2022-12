Mercoledì 18 gennaio Milan e Inter si giocano la Supercoppa Italiana 2022/23 a Riyadh in Arabia Saudita. Il Paese arabo si candida per ospitare la competizione anche nelle prossime stagioni, con due opzioni: la stessa formula della gara secca da giocare a Riad o a Gedda in agosto oppure quella delle final four con quattro squadre impegnate in semifinali e finali a gennaio.



Il presidente della Lega Serie A, Casini e l'ad De Siervo hanno spinto per accettare subito la prima proposta della finale secca. In modo da non dover aspettare la modifica del format per le finale four, che richiede tempo e un altro passaggio ai voti. Ma nell'assemblea di ieri in Lega Serie A i club hanno deciso di affidare alla Lega un mandato non esclusivo a trattare con i sauditi per la Supercoppa.



Così resta in corsa l'altra offerta sul tavolo: quella degli Emirati Arabi Uniti, che prevede la formula delle final four, con quattro squadre impegnate in semifinali e finali a gennaio, precedute da una fiera sul calcio italiano.