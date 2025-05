Supercoppa Italiana, Final Four in Arabia Saudita anche nel 2026: è ufficiale

AFP via Getty Images

La Lega Serie A ha confermato in una nota la manifestazione di interesse da parte degli organizzatori arabi per la prossima edizione della competizione, vinta quest'anno dal Milan contro l'Inter in finale.- "Si è svolta questa mattina in videoconferenza l'Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 Società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile.Durante l’incontro, il Presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i Club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna. Oltre alla conferma delle attività di sostegno ad AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro, questo evento segnerà l'inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa Italiana.

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha poi illustrato ai Club il programma del Festival della Serie A di Parma, che partirà il 6 giugno con la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026. Infine, ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre".- La Supercoppa Italiana dunque si giocherà nuovamente con il format a quattro squadre in Arabia Saudita. In attesa di definire le date della manifestazione, ci sono già le prime due squadre qualificate: si tratta diche il 14 maggio si affronteranno a Roma per alzare il trofeo.

Le altre due saranno le prime due della classifica della Serie A al termine del campionato 2024/25: ad oggi sarebbero(primo con 74 punti) e(seconda con 71).All'ultima edizione hanno partecipato, Milan, Inter, Juventus e Fiorentina.