Il vantaggio della Juventus sul Milan è schiacciante, ma almeno sulla carta la differenza tra Gonzalo Higuain e il reparto avanzato bianconeri non è così pesante. In vista della Supercoppa italiana, l'attenzione dei quotisti si concentra sul Pipita, forse alla sua ultima partita in rossonero: l'aria di separazione non impedisce all'argentino di essere in prima fila per un gol nella partita di Gedda, magari come primo marcatore, una possibilità offerta a 6,00 sul tabellone Microgame. Vale 2,60, invece, la rete di Higuain in qualsiasi momento della partita; davanti a lui, come prevedibile, c'è Cristiano Ronaldo, già a segno con il Milan nel 2-0 della Juve a San Siro, in campionato, e ora dato a 1,75. Il portoghese è in assoluto la prima scelta dei betting analyst, seguito da Paulo Dybala a 2,25, mentre tra le possibili sorprese i quotisti inseriscono Douglas Costa, a 3,75; a quota ricchissima, poi, la combinazione della rete del brasiliano con il 3-0 a favore dei bianconeri, un'accoppiata da 65 volte la posta. In lista c'è posto anche per i giovani: tra i rossoneri, dopo l'exploit Coppa Italia contro la Sampdoria, vola Patrick Cutrone. Un'altra doppietta della punta milanista pagherebbe 12,00, mentre per la Juve spicca il talento di Moise Kean, pure a segno in coppa contro il Bologna e offerto a 3,00.