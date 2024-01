Supercoppa italiana in Arabia Saudita: neanche 10mila spettatori per Napoli-Fiorentina FOTO

Meno di 10mila spettatori (9.762 per la precisione) erano allo stadio all'Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita, dove giovedì il Napoli ha battuto 3-0 la Fiorentina qualificandosi alla finale della Supercoppa italiana in programma lunedì contro al vicente di Inter-Lazio, in campo stasera con calcio d'inizio alle ore 20 italiane.



Vedere lo stadio mezzo vuoto (la capienza dell'impianto è di 25mila posti a sedere) non è stato un bello spettacolo per il calcio italiano, che si può consolare con i 23 milioni di euro ricavati, di cui 8 milioni andranno alla squadra vincitrice. Settimana scorsa lo stesso stadio si era riempito per le final fuor della Supercoppa spagnola con in campo Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona e Osasuna.



Intanto i tifosi ironizzano sui social, dove è diventata virale una foto di presunti tifosi arabi del Napoli che espongono uno striscione con un insulto alla Lazio... Peccato che i biancocelesti giocano oggi contro l'Inter e l'avversario di ieri dei campioni d'Italia fosse la Fiorentina.



NELLA GALLERY LE FOTO DELLO STADIO MEZZO VUOTO PER NAPOLI-FIORENTINA