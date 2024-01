La Lega Serie A hain occasione dellain Arabia Saudita. Una modifica che ha permesso soprattutto di preservare la presenza dei protagonisti delle quattro squadre impegnate (Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio) nella finalissima di lunedì 22 gennaio: i giocatori diffidati all'inizio della competizione, anche in caso di ammonizione in semifinale, non avrebbero saltato la finale ma sconterebbero il turno di squalifica in campionato.E' stato così ad esempio per. Il centrocampista turco dell'Inter si è presentato a Riad da diffidato ed è stato ammonito nel corso della semifinale con la Lazio (al 79'): ha potuto regolarmente partecipare alla finale contro il Napoli, la squalifica verrà scontata nella prima giornata di Serie A al ritorno in Italia contro la Fiorentina (22° turno).Proprio in finale contro il Napoli,(al 44' per fallo su Khvicha Kvaratskhelia): cosa dice il regolamento? Secondo quanto previsto dalla norma,. Calhanoglu salterà, come previsto, partita con la Fiorentina e dalla giornata successiva (23ª) contro la Juventus non ripartirà con la fedina pulita come accade normalmente dopo aver scontato una squalifica per somma di ammonizioni, ma avrà già a carico un cartellino nel conto totale dei gialli.