Supercoppa italiana, Inter favorita: il titolo a quota 1.85

La 36esima edizione della Supercoppa italiana si giocherà al KSU Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, con le semifinali in calendario per il 18 gennaio (Napoli-Fiorentina) e il 19 gennaio (Inter-Lazio) e la finale programmata per il 22 gennaio, con tutte le partite che saranno disputate alle 20:00 (ora italiana). Nuova formula e nuovo bottino, con 8 milioni per la vincente, 5 milioni per la seconda classificata, mentre le due squadre eliminate in semifinale incasseranno 1,6 milioni ciascuna. L’Inter è la squadra campione in carica della Supercoppa Italiana e con 7 successi (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e 2022) proverà ad avvicinarsi alla Juventus, che si è aggiudicata il trofeo in 9 occasioni. Le quote sulla lavagna scommesse danno proprio i nerazzurri favoriti a 1.85, con il Napoli (due successi nel 1990 e nel 2014) seconda opzione a 4.00, mentre la Fiorentina proverà a bissare il successo del 1996 per una quota di 5.50. Occhio alla Lazio che vanta ben 5 vittorie (1998, 2000, 2009, 2017 e 2019) in appena 8 partecipazioni, per una quota di 6.50. Si comincia dunque giovedì 18 gennaio con Napoli-Fiorentina: quote in equilibrio e per il passaggio del turno sono di poco avanti i campani a 1.75, contro i viola a 2.05. L’altra favorita per la finale è l’Inter, a 1.33 nel testa a testa contro la Lazio (3.25).