Riyad ospita, per la seconda volta nella storia, la Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste, domani sera allo stadio internazionale Re Fahd, Milan e Inter. L’edizione numero 35 della manifestazione manda in scena il 218° derby della Madonnina ma solo il secondo con il trofeo in palio visto che l’unico precedente è datato 2011 quando furono i rossoneri a imporsi per 2-1. Gli esperti Sisal vedono però l’Inter leggermente favorita a 2,55 rispetto al 2,85 del Milan con il pareggio offerto a 3,30. Nerazzurri avanti anche per il successo finale a 1,80 contro il 2,00 dei ragazzi di Pioli. I Campioni d’Italia si affidano alla storia, oltre che per il precedente di 12 anni fa: in 34 edizioni della Supercoppa, infatti, ben 24 volte sono stati i vincitori dello scudetto ad alzare il trofeo. L’ipotesi supplementari, come lo scorso anno, è in quota a 3,30 mentre una soluzione ai calci di rigore pagherebbe 6 volte la posta. Si sale fino a 7,00 per un Ribaltone mentre il risultato esatto di 2- 1, come 12 mesi fa, è offerto a 10 per l’Inter e a 11 per il Milan. La conseguenza, partendo dagli esiti precedenti, è la Combo Goal + Over che si gioca a 1,98. Lautaro Martinez è l’uomo dell’Inter a cui Simone Inzaghi affida gran parte delle sue speranze di successo. Il Toro non solo ha lanciato la rimonta dello scorso anno contro la Juventus ma al Milan ha già segnato 5 reti con ben due doppiette: la terza marcatura multipla ai cugini è offerta a 12,50. La difesa dei Campioni d’Italia dovrà prestare molta attenzione anche a Edin Dzeko, 10 volte a segno fino a questo momento, la cui rete è offerta a 3,00. I rossoneri, invece, si aggrappano a Rafa Leão, 9 gol e 9 assist in stagione, per portare a casa un altro trofeo: il portoghese che sfoggia un’altra gara con rete e passaggio vincente pagherebbe 15 volte la posta. Ma Olivier Giroud non vorrà essere da meno del compagno di reparto: la quarta rete all’Inter del bomber francese si gioca a 3,00.