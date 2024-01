Supercoppa Italiana, Inter in finale a quota 1.33. Sorpresa Lazio a 3.2

"Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo il 25-30% di possibilità al massimo di andare in finale". Maurizio Sarri ha raffreddato l'entusiasmo biancoceleste nella conferenza stampa che ha anticipato la semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter. La Lazio sta vivendo un periodo particolarmente favorevole, con cinque vittorie di fila tra campionato e coppa, ma è anche vero che la serie di successi è partita circa un mese fa dopo la sconfitta contro i nerazzurri, il 2-0 all'Olimpico nella 16esima giornata di Serie A. Le quote sulla lavagna scommesse sul passaggio del turno sono in linea con il pensiero di Sarri, visto che l'Inter è bancata in finale a 1.33, contro la sorpresa Lazio a 3.25. La squadra nerazzurra, che scende in campo con l'obiettivo di difendere il titolo e piazzare l'ottava Supercoppa Italiana in bacheca, nelle quote 1X2 è favorita a 1.64, contro il pareggio a 3.85 e il segno 2 che vale invece 5.25 volte la posta. Simone Inzaghi potrebbe fare quindi un brutto scherzo alla sua ex squadra, dopo che in biancoceleste ha vinto due volte il trofeo da giocatore (2000 e 2009), una come tecnico della Primavera (2014) e due da allenatore della prima squadra (2017, 2019): un bottino notevole che peraltro permette ad Inzaghi di condividere il record di successi da allenatore nel torneo (4 considerando anche quelli in nerazzurro), con Fabio Capello e Marcello Lippi.