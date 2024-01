Supercoppa Italiana: Inter, la partenza per Riyad VIDEO

L’Inter è partita questo pomeriggio alla volta di Riyad, Arabia Saudita, per preparare l’impegno in Supercoppa Italiana, che prevederà la semifinale contro la Lazio all’all'Al-Awwal Park Stadium nella giornata di venerdì 19 e l’eventuale finale contro la vincente di Napoli-Fiorentina lunedì 22.







I calciatori nerazzurri, accompagnati dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall’amministratore delegato Beppe Marotta, svolgeranno domani la prima seduta di allenamento in terra saudita, mentre il programma della vigilia di giovedì 18 prevede quanto segue:



• Ore 8:30 CET (10:30 AST) - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium, Riyadh

• Ore 14:30 CET (16:30 AST) - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Al Riyadh Club.

• Ore 9:30 CET (11:30 AST) - Conferenza Stampa ufficiale Lazio di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore | Al-Awwal Park Stadium.

• Ore 11:00 CET (13:00 AST) - Allenamento Lazio (15' aperti ai media) | Prince Faisal Stadium FC."



Inter-Lazio, esattamente come la semifinale tra Napoli-Fiorentina di giovedì e la finale del 22, sarà visibile sulle reti Mediaset e sulla app Mediaset Infinity.