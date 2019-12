A Riyad si assegna stasera il primo titolo italiano della stagione: Juventus e Lazio si ritrovano l'una di fronte all'altra a due settimane di distanza dall'incrocio in campionato che ha visto prevalere la squadra di Simone Inzaghi per giocarsi la Supercoppa Italiana. Maurizio Sarri e i suoi vogliono prendersi la rivincita e sono pronti a ripartire dal tridente pesante, con Dybala, Higuain e Ronaldo contemporaneamente in campo; Bentancur torna a disposizione in mezzo al campo, mentre davanti a Szczesny si rivedono Cuadrado e De Ligt.



Nemmeno Inzaghi rinuncia alle sue certezze, affidandosi ancora una volta alla difesa a 3 con Luiz Felipe, Acerbi e Radu, con Luis Alberto e Milinkovic a dettare i tempi del gioco e la coppia Immobile-Correa per spaventare i bianconeri.



Il calcio di inizio è fissato per le 17.45 italiane e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.





Supercoppa Italiana



JUVENTUS-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI





JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri



LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzarri, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi



Arbitro: Calvarese



Assistenti: Costanzo e Peretti



Quarto uomo: Maresca



VAR e AVAR: Mazzoleni e Giacomelli