Juventus e Lazio si giocano a Riad in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana: fischio d'inizio ore 17.45, arbitra Gianpaolo Calvarese, di seguito gli episodi da moviola.





JUVE-LAZIO - Calvarese (Costanzo-Peretti, IV Maresca, VAR Mazzoleni, Giacomelli, Alassio).



SECONDO TEMPO



90+3' - La Juve chiude in dieci: Bentancur stende Parolo al limite dell'area, già ammonito riceve da Calvarese il secondo giallo e di conseguenza il cartellino rosso.



89' - Reiterate proteste di Sarri, Calvarese ammonisce il tecnico della Juve.



82' - Annullato un gol a Correa: l'argentino si invola dopo la linea di centrocampo, ma parte in fuorigioco.



80' - Cristiano Ronaldo cade in area dopo un contatto con Luiz Felipe e invoca il rigore, Calvarese lascia correre e non viene richiamato al VAR.



57' - Giallo a Luis Alberto: anche lui era diffidato e salterà la trasferta di campionato a Brescia.



PRIMO TEMPO



45' - Regolare il pareggio della Juventus: Dybala è in posizione regolare al momento della conclusione di Ronaldo.



36' - Higuain cade in area e invoca il rigore, tutto regolare per Calvarese. Decisione corretta, il VAR non interviene.



35' - Lucas Leiva ammonito: era diffidato, salta il prossimo turno di campionato contro il Brescia.



30' - Cristiano Ronaldo cade al limite dell'area laziale dopo un contatto con Milinkovic, Calvarese assegna punizione: proteste biancocelesti, ma il contatto giustifica il fischio arbitrale.



10' - Veementi proteste della Lazio: Matuidi colpisce con il piede a martello fuori area Luis Alberto dopo la conclusione dello spagnolo, Calvarese ammonisce il centrocampista della Juve. Inzaghi protesta e chiede all'arbitro di andare a rivedere al VAR il fallo per un possibile rosso, ma Calvarese conferma il cartellino giallo senza review.