In attesa di risolvere il rebus legato ai diritti tv, nell'assemblea di oggi la Lega Serie A è pronta a prendere un'importante decisione sulla Supercoppa italiana: Juventus-Milan si giocherà a gennaio in Arabia Saudita molto probabilmente. La notizia non è ancora ufficiale, ma la trattativa tra le parti è già ben avviata e procede spedita. In caso di fumata bianca, l'accordo frutterà circa 7 milioni di euro così divisi: 45% (3,15 milioni) alla Juve, 45% (3,15 milioni) al Milan e 10% (700mila euro) alla Lega Serie A.



La data era inizialmente fissata al 12 agosto: grazie a questo rinvio, i rossoneri recupereranno dalla squalifica il trequartista turco Hakan Calhanoglu, che salterà invece la prima giornata del prossimo campionato di Serie A.