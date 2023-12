Il Napoli crolla in Coppa Italia, ma Walter Mazzarri avrà una grande occasione di riscatto già a gennaio: le Quote Supercoppa Italiana 2023/24 danno favoriti proprio i campioni d’Italia, anche se per la prima volta la manifestazione prevede un cammino più lungo con quattro squadre partecipanti.



La 36esima edizione del torneo si giocherà al KSU Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, con le semifinali in calendario per il 18 gennaio (Napoli-Fiorentina) e il 19 gennaio (Inter-Lazio) e la finale programmata per il 22 gennaio. Tra poco più di un mese i campioni d’Italia potranno provare ad alzare il primo titolo dopo un inizio di stagione molto più complicato rispetto a quanto previsto, visto che sulla lavagna scommesse Victor Osimhen e compagni sono favoriti a 2.50. A 2.75 c’è l’Inter con un Lautaro motivato anche dal fatto che al momento il miglior bomber della competizione è il connazionale Paulo Dybala con 4 gol, mentre il Toro è a 2 reti, come peraltro Ciro Immobile.



Considerando la frequenza di marcature della punta nerazzurra il primato è alla portata. Simone Inzaghi potrebbe invece superare Fabio Capello e Marcello Lippi centrando il quinto successo nella manifestazione. Più staccate la Lazio (5 successi e quota 5.50) e la Fiorentina a 6.50, che non vince la Supercoppa Italiana dal 1996.