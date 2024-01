LIVE Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Mazzarri con la difesa a 3 e Simeone, Italiano con Beltran

Redazione CM

Comincia la Final Four di Supercoppa Italiana a Riyad: la prima semifinale vede sfidarsi il Napoli, vincitore del campionato 2022-23, e la Fiorentina, finalista sconfitta in Coppa Italia. Dalle 20, nella cornice dello stadio dell'Al-Shabab, l'Al-Awwal Stadium nella capitale dell'Arabia Saudita, le formazioni di Mazzarri e Italiano tenteranno di guadagnare l'accesso alla finale di lunedì contro la vincente tra Inter e Lazio che si sfidano domani. Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà direttamente alla battuta dei calci di rigore.



Il Napoli si schiera con la difesa a tre, Di Lorenzo spostato verso il centro della difesa con il recupero di Cajuste al fianco di Lobotka e l'esordio di Mazzocchi da titolare a destra. Fuori Zielinski, c'è Simeone in avanti.



La Fiorentina conferma il 4-2-3-1 con Beltran in attacco e Brekalo sulla sinistra, nonostante le voci sulla possibile partenza in direzione Salernitana.



NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia, Simeone.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné Bonaventura, Brekalo; Beltran.