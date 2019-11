La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita: la sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, Juventus-Lazio, si giocherà a Riad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana. Rispetto all'edizione 2018, a Gedda, passo in avanti sul fronte dei diritti: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori, e non solo ad alcuni dedicati.



LUOGO E DIRETTA TV. NESSUNA LIMITAZIONE PER LE DONNE - E' arrivata l’ufficialità da parte della Lega, i cui funzionari, assieme a quelli dei due club, si sono già recati in Arabia per un sopralluogo e per visionare alberghi e campi di allenamento: il match si terrà al King Sand University Stadium di Riad, stadio da 25mila posti, con diretta tv su Rai 1. Il pubblico femminile potrà accedere a qualsiasi settore e inoltre le donne straniere che entreranno nel Paese non dovranno più indossare l’abaya, il tradizionale copricapo.



QUANTO INCASSANO I CLUB? - Gli organizzatori arabi della Gsa (General Sports Authority) avevano esercitato l’opzione di ospitare la Supercoppa italiana anche in questa stagione, nell’ambito del contratto firmato l’anno scorso che prevedeva la disputa in Medio Oriente di 3 edizioni in 5 anni, con un gettone di 7,5 milioni per ogni partita, suddiviso a metà tra le finaliste, tolto il 10% in quota alla Lega. Anche la Spagna sta pensando di esportare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, anche se sono scoppiate polemiche sull’opportunità di andare a giocare in un Paese sotto accusa per la violazione dei diritti umani e civili.