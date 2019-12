Supercoppa, la sfida tra Juventus e Lazio sarà anche un confronto tra due grandi attacchi. Quello biancoceleste è il migliore della Serie A con 38 reti segnate, quello bianconero risponde con 31 realizzazioni: nelle quote sul match le statistiche si tramutano in una buona probabilità di Goal, ossia di vedere entrambe le formazioni a segno, opzione da 1,70. A proposito di reti, nella finale del 2017 Immobile e Dybala furono grandi protagonisti, con una doppietta a testa. Per la “Joya” ripetere la performance di allora, segnando due gol, è un compito da 13,00, mentre per il bomber campano la quota arriva a 18,00.