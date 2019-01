In campionato ha dato seguito al dominio incontrastato della Juventus, ma nelle finali di Supercoppa in bianconero Massimiliano Allegri non è stato altrettanto vincente: nelle quattro edizioni giocate con i bianconeri ha rimediato ben tre ko. Uno di questi proprio contro il Milan, sua ex squadra e avversario di domani nel match di Jeddah. Gli analisti Snai, però tengono più in conto il trend attuale delle due formazioni, separate da ben 22 punti in campionato, nonché gli ultimi sei precedenti, tutti vinti dalla Juve. Netto il giudizio nelle quote che danno a 1,50 il riscatto bianconero. Sale invece a 3,90 il pareggio, mentre il successo milanista arriva fino a 7,25. Per chi non ha buona memoria: la finale del 2016 tra Juve e Milan finì 1-1 e i rossoneri la spuntarono solo dopo i calci di rigore. Un altro match deciso dagli 11 metri è dato a 7,50 e nel caso il trionfo bianconero dal dischetto pagherebbe 11, contro il 13 su quello del Milan.