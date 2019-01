Juventus-Milan 1-0

Marcatore: s.t. 16' Ronaldo (J)

Assist: s.t. 16' Ronaldo (J)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur (41' s.t. Bernardeschi), Pjanic (19' s.t. Emre Can), Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa (45' s.t. Khedira). A disp. Perin, Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Kean, Rugani, Spinazzola. All. Allegri

Milan (4-3-3): G. Donnarruma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (26' s.t. Borini); Castillejo (25' s.t. Higuain), Cutrone (29' s.t. Conti), Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio, Strinic, Laxalt. All. Gattuso

Arbitro: Banti di Livorno

Espulso: s.t. 28' Kessie (M)

Ammoniti: p.t. 21' Calhanoglu (M), 26' Alex Sandro (J), 44' Pjanic (J), 45' Castillejo (M); s.t. 37' Calabria (M), 42' Rodriguez (M), 49' Dybala (J)