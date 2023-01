L'Inter può contare su un vero amuleto, un collezionista seriale di Supercoppe: si tratta di Henrickh Mkhitaryan, che in carriera si è aggiudicato questo trofeo per ben sei volte in 4 Paesi diversi: 2 a inizio carriera in Armenia con il Pyunik, una in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, 2 in Germania con il Borussia Dortmund e una in Inghilterra con il Manchester United. Vincendo domani sera aggiungerebbe un altro titolo al suo già.