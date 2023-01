Metti la Supercoppa Milan-Inter giocata a Riyad in Arabia Saudita e metti il palco d'onore dello stadio a disposizione delle Legends della Serie A. Fra queste anche Bobo Vieri che si è presentato con piumino e occhiali da aviatore per assistere alla gara fra le risate degli ex-compagni di nazionale come Totti e Di Biagio. Ecco il video.