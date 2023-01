Supercoppa, ci siamo. Tutto pronto per la finale, il secondo derby di stagione tra Milan e Inter e per Stefano Pioli ultime ore utili per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La lista degli assenti è ancora lunga e ricca di nomi importanti come Maignan e Ibrahimovic, ma per il tecnico rossonero sono arrivate anche notizie positive dall'infermeria: a Lecce sono tornati Simon Kjaer e Divock Origi, a Riad si rivedrà tra i disponibili anche Ante Rebic. E per uno di questi si spalancano anche le porte della titolarità. Kjaer infatti corre verso una maglia dal 1'. L'idea di Pioli è di rilanciare il danese per dare fiato a un Kalulu in grande difficoltà a Lecce e al contempo aggiungere esperienza e personalità alla retroguardia. Dall'altra parte c'è Lautaro, ma c'è anche un 'volpone' come Dzeko, altro pericolo da arginare.Pronta a ricomporsi la coppia Kjaer-Tomori quindi, con Calabria confermato a destra e Theo Hernandez a sinistra per dimenticare i 45' horror e l'autogol del Via del Mare. Torna anche Tonali, out nell'ultima di campionato per squalifica. Il vero dubbio per Pioli poteva essere il 10, con Pobega e Vranckx che nelle ultime ore avevano fatto capolino tra i papabili per completare con Leao e Saelemaekers (in vantaggio su Messias) la batteria di trequartisti alle spalle di Giroud: nessuno dei due e neanche De Ketelaere, pronto a subentrare dalla panchina, si va verso la conferma di Brahim Diaz, che a Lecce a toccato le 100 presenze con il Milan.: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.