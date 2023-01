Milan-Inter (calcio d'inizio alle ore 20 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) mette in palio la Supercoppa Italiana. Si gioca a Riad in Arabia Saudita. Arbitra Maresca, assistito da Alassio e Baccini, con Chiffi quarto uomo, Di Paolo e Abisso al Var.



QUI MILAN - Ancora senza Maignan, Florenzi, Ballo-Touré, Krunic e Ibrahimovic, Pioli rilancia Kjaer in difesa al posto di Kalulu, in panchina con De Ketelaere, al quale viene ancora preferito Brahim Diaz sulla trequarti. L'unico ballottaggio di formazione è tra Messias e Saelemaekers.



QUI INTER - Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Brozovic e Handanovic, ma recupera Lukaku almeno per la panchina. Dove si accomodano pure De Vrij, Correa e Dumfries, che perde il ballottaggio con Darmian.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. (A disp. Mirante, Vasquez, Dest, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Lazetic, Origi). All. Pioli.



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Cordaz, Brazao, De Vrij, D'Ambrosio, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.