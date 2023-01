A partire dalle 20 Milan e Inter si giocheranno a Riyad la Supercoppa Italiana 2022. Ecco alcune statistiche e curiosità sulla gara.



Questa sarà solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011: i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.