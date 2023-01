Laè una delle partite più attese dell’anno e, di conseguenza, la designazione per dirigerla lo era altrettanto.. E, manco a dirlo, sono scattate subito le polemiche per due arbitri che in passato sono stati- Anzitutto i numeri:Quest’anno non ha ancora incrociato la squadra di Inzaghi con cui vantaper Skriniar e compagni. L’ultima volta in cui ha arbitrato una gara dell’Inter risale al 3-1 in casa dello Spezia dello scorso 15 aprile.. Inoltre in queste partite ha concesso 4 rigori ed estratto tre cartellini rossi, anche se nell'ultima gara arbitrata, contro l'Atalanta, Pioli si era lamentato di. Più sbilanciate invece le statistiche dei due club con. L’Inter infatti in 5 incontri hacon lui, mentre– Ma a far preoccupare i tifosi sono alcuni episodi del passato, tornati subito alla mente dei più attenti. Un caso clamoroso fuper insulti che poi si scoprirono mai realmente pronunciati. In quell’episodio. A far discutere fu anche unquando non andò a rivedere al Var un presunto rigore che non c’era e che fu assegnato, ‘conquistandosi’ un- Anche con l’Inter però Maresca ha avuto dei contrasti. Basti pensare alcon Antonio, allora allenatore interista, che infuriato disse:. Ancheè tristemente ricordato dai tifosi dell’Inter per untrasformato in rigore in una trasferta a Firenze. Mentre di Di Paolo i rossoneri ricordano un. La speranza è che tutti questi episodi controversi restino nel passato e che la terna offra una buona prestazione in Arabia Saudita come tutti i giocatori in campo.