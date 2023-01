Non è un auspicio, neanche una speranza, meno che mai un pronostico. Ma la situazione calcistica di, è talmente compromessa da dubitare almeno di due cose: che a vincere sia davvero il migliore e che il peggiore, cioé il più sfavorito, alla fine prevalga. Per orgoglio, caso, disperazione e mistero (“senza fine bello” avrebbe aggiunto il sommo Brera).Vinca il peggiore è anche il titolo di un libro del mai troppo compreso e dell’assolutamente rimpianto, uno che prima della scuola giornalistica, aveva frequentato quella insostituibile del marciapiede. Da anni ci manca il gusto dei suoi paradossi, spesso controdeduttivi. Bastian contrario per vocazione, aveva capito che la vita e il calcio sono tutto un grottesco congegno ben lungi dall’essere governato. E lui li raccontava come un Oscar Wilde metropolitano, aforista ed esteta allo stesso tempo.Chiedersi, dunque, e chiedermi chi vincerà questa finale non è sbagliato, ma profondamente inutile. C’è da dire che, ha salutato - al pari dell’Inter e della Juve - il sogno scudetto, è immerso in un labirintico percorso di redenzione,, percepisce che, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia,. Ritrovare il filo del discorso, abbandonato nei dieci minuti finali con la Roma, sembra un esercizio complicato. Il gioco si è smagnetizzato, l’intensità si è ridotta, l’attenzione quasi del tutto scomparsa. Il primo tempo di Lecce è stato spaventoso non solo perché il Milan stava perdendo per 2-0, ma perché il dominio dei salentini appariva totale.Ma questo - come detto in premessa - non significa che non possa vincere.Perchéha qualche fragilità in mezzo al campo (non ci sarà Brozovic e, per me, questo è sempre un problema per quanto Calhanoglu supplisca con efficienza),(non ci sarà, almeno dall’inizio), è disturbata dalle prospettive di mercato. Tutti hanno capito - da come parla Marotta - che(anche se in estate), i limiti di De Vrij sono ormai delineati, Bastoni non convince più come prima. Del resto, ci sarà una ragione se l’Inter è tra le prime sette (e non solo) quella che ha subito più gol., per il quale avevo speso un endorsement e sul quale gravava lo stolido dubbio di massa (interista ovviamente) che fosse di simpatie rossonere. Ora - mi chiedo -Si dice che(specialista in vittorie secche, attenzione, i suoi trofei sono arrivati solo così) sia difesa a cinque, rinuncia ad un uomo per costruire, valorizzazione del contropiede, stucchevole fase di attesa. Tutto vero con una precisazione:, se non per l’intensità. Abbiamo capito che non piace ad Arrigo Sacchi e, probabilmente, neppure a troppi tifosi interisti, soprattutto per come è stato, ma non si può negare che aiuti a vincere.Sono convinto chein qualche modo per uscire dallache si è abbattuta su entrambe in una stagione che rischia di declassare chi, alla fine, non si consolerà nemmeno con qualche trofeo alternativo allo scudetto.Chi la vince è felice e, anche se fosse il peggiore, non se ne curerebbe per nulla. Questo oggi è il calcio italiano e la Supercoppa non può fare eccezione