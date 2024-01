Supercoppa, Napoli-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Inter (calcio d'inizio stasera alle ore 20:00 italiane in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity) è la finale della Supercoppa italiana. Giovedì i campioni d'Italia hanno battuto 3-0 la Fiorentina, nell'altra semifinale venerdì i detentori della Coppa Italia hanno superato la Lazio con lo stesso punteggio. Si gioca allo stadio Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita davanti a 25mila spettatori (tutto esaurito). In tribuna ci sarà il ct dell'Italia, Spalletti e alcuni ex calciatori come Vieri, Brocchi, Candela e Ferrara oltre a diversi campioni del mondo nel 2006: Cannavaro, Del Piero, Materazzi, Toni e Zambrotta.



IL REGOLAMENTO - Arbitra Rapuano, assistito da Colarossi e Tolfo con Di Bello quarto uomo, con Di Paolo e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Di Lorenzo, Mario Rui e Mazzocchi da una parte; Barella dall'altra. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, non si disputeranno i tempi supplementari, ma si andrà subito ai calci di rigore.



QUI NAPOLI - Ancora senza Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Osimhen e il neoacquisto Traorè, Mazzarri conferma il 3-4-3 come sistema di gioco. In panchina pronti a entrare a gara in corso Zielinski, Zerbin e Raspadori oltre all'ultimo arrivato Ngonge.



QUI INTER - Cuadrado è l'unico indisponibile, ma Inzaghi non vuole rischiare l'acciaccato Bastoni: de Vrij è favorito su Carlos Augusto per sostituirlo. Dumfries non è ancora al meglio e va in panchina con Bisseck e Frattesi.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.