Non ha avuto bisogno di supplementari né di rigori la partita tra l'Atalanta e la Fiorentina, con i due gol di marca bergamasca che decretano la vittoria dell’ambita Supercoppa Primavera, alzata al cielo dagli atalantini. Piccoli (10’ st), Duncan (11’ st su rigore) e Gyabuaa (18’ st) a firmare il tabellino di un match dominato nel gioco e nel possesso palla dai nerazzurri, poco cinici nel primo tempo e un po’ troppo sbadati nel secondo, tanto che a pochi secondi dal primo vantaggio vengono subito raggiunti. Ma la seconda rete ben congegnata basta contro gli 11 di Bigica, che sciupano incredibilmente le poche palle in area tra Lovisa e Pierozzi.



Il Gewiss Stadium ha accolto 3.783 spettatori nerazzurri, venuti a sostenere il vivaio più invidiato d’Italia nelle due tribune. La gara diretta da Paterna si è accesa subito sotto i colpi di tacco della star della settimana, Traoré, primo goleador di A classe 2002. La pioggia torrenziale ha colto impreparati i 22 titolari e i gol si sono fatti attendere nella ripresa.



Ecco i protagonisti del match tra la sconfitta Fiorentina e la più giovane Primavera atalantina (nessun 2002 in campo tra i viola dal 1'):



TRAORE - Un predestinato del numero 10 sulla schiena, si libra tra la destra e la metà campo incantando il Gewiss Stadium. Dribbla la difesa ospite con una facilità disarmante, manovra l’area piccola e crea tutte le palle gol della serata. Quando prova a segnare lui, al 31’ pt becca i cartelloni pubblicitari dietro il sacco e spesso gli manca proprio quell’ultimo passaggio dopo le giocate magiche che fanno degli avversari birilli da aggirare. Fanno sognare i suoi diagonali mancini al 3’ st e i passaggi per Piccoli sulla linea. Non ha fatto le ore piccole ieri sera per festeggiare l’attaccante della Costa d’Avorio, e si vede, sul campo è concentratissimo ed entrambi i gol decisivi se li inventa lui: prima con la sinistra, da punizione, all’11’ st calamita la sfera sulla zucca di Piccoli, poi al 18’ st sceglie il tacchetto destro per servire, sempre al millimetro, il compagno Gyabuaa. Ha un futuro tra i grandi.



COLLEY - Duncan non può farci niente, per tutta la durata della gara Colley si libera di lui con destrezza e scova immense praterie per Traore. Sempre pronto a far partire la fucilata da fuori e a disegnare in campo triangoli perfetti con il numero 10, consolida il feeling d’oro del duetto killer. Prende anche un forte colpo alla nuca, ma la testa non la perde mai anche passato il 94’.



PICCOLI - Il numero 9, già monitorato da molti club italiani, per tutto il primo tempo non inquadra la porta e si tiene per sé la palla, ma l’inzuccata che sblocca la gara e il suo estro è da manuale. Inneggiato dai tifosi.



GYABUAA - Si fa notare eccome il numero 8 della baby Atalanta, fido compagno di giocate in area piccola dell’ormai noto Traoré. Gli 1-2 col capocannoniere si contano sulle dita di due mani, è solo reo di non frantumare lo specchio da posizione centrale. Il migliore a servire in profondità da centrocampo e a trovare i varchi giusti per il 10 e il 19. È lui a raccogliere il cross basso di Traoré e a decidere la partita dopo il brusco pari ospite.



KOFFI - Uno della Fiorentina lo citiamo per onor di merito ed è sicuramente Christian Koffi, che vola costantemente in campo per cercare il gol di sinistro. Tenta ripetutamente di far ripartire il contropiede, ma è solo. Lui il piede ce l’ha, ma clamorosamente vengono serviti più spesso i suoi colleghi, troppo imprecisi.