Dopo quella conquistata dall’Inter sul Milan a Riad, è già tempo per una nuova Supercoppa. Si tratta di quella Primavera, il primo trofeo stagionale di categoria, che verrà messa in palio stasera tra l’Inter (vincitrice dello scudetto 2021/2022) e la Fiorentina (che aveva trionfato in Coppa Italia). Sarà una nuova sfida tra Chivu e Aquilani: fischio d’inizio alle 20:30 all'U-Power Stadium di Monza.



La Supercoppa Primavera è giunta alla 19ª edizione. I nerazzurri sono alla settima partecipazione, con un solo trionfo: quello del 2017 a San Siro contro la Roma (vittoria ai supplementari). Assidua frequentatrice anche la Fiorentina, alla sua quinta Supercoppa, la quarta consecutiva, con due vittorie (2011 e 2021).



Questa stagione è partita a rilento per entrambe le squadre: l’Inter è tredicesima con 17 punti, i viola sono quarti a 26 punti a tre punti di distanza dalla coppia di testa formata da Torino e Roma.