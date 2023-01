E se alla fine si andasse ai rigori? La finale di Supercoppa tra Milan e Inter è tutt'altro che scontata, quella tra Inzaghi e Pioli si presenta come una sfida molto equilibrata che potrebbe anche risolversi oltre il 90', magari dagli undici metri. E se dovesse proprio esserci bisogno dei rigori, come sono messi Tatarusanu e Onana da questo punto di vista? Chi ne ha parati di più in carriera? Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport analizzando lo storico dei due portieri.Tuffo sulla destra – Martinez, un destro, incrociò – e deviazione. Alla fine, il numero 1 spiegò: «Merito della preparazione, lo abbiamo studiato bene».e ha foto eccellenti per le pareti di casa. A inizio 2021, il Milan si qualificò per i quarti di Coppa Italia perché lui, ai rigori finali, disse no a Rincon.E ancora: nel 2018, in Nations, scelse il lato giusto contro Tadic e lui calciò alto, mentre nel 2017 fu protagonista di una scena simile contro Belotti e il Torino. I due metri e le braccia lunghe, banalmente, lo aiutano a coprire la porta.“Oggi André è titolare e già leader del gruppo: superare l’eterno Handanovic nelle gerarchie nerazzurre sembrava un’impresa complessa, ma il camerunese ci è riuscito in pochi mesi. È uomo che si esalta, in serate così. I rigori sarebbero per lui adrenalina pura. EppureNon riuscì a pararne neppure uno, per la verità, l’archivio non è malvagio:Ma valli a fare, questi calcoli”.