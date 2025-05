Supercoppa Serie C: il Padova vince ad Avellino

Al Padova basta il gol di Capelli per battere l'Avellino al "Partenio-Lombardi" nella prima giornata della Supercoppa di Serie C. Rete al 17' per l'1-0 biancoscudato con i lupi premiati a fine gara per la promozione diretta, la vittoria nel girone C di Serie C.