Il Real Madrid aspetta, Betis e Barcellona vogliono raggiungerlo in finale di Supercoppa spagnola. Si gioca stasera alle 20 la seconda semifinale tra i campioni in carica della Coppa del Re, i biancoverdi, e la squadra di Xavi. Per i catalani torna Robert Lewandowski, dopo la contestata squalifica che lo ha tenuto fuori dalla gara contro l'Atletico Madrid.